/662504/مشروعات-النواب-للمشاركين-فى-معرض-تراثنا-أنتم-نماذج-نجاح-والدولة-تدعم-الحرف-اليدوية-والتراثية

رحب النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بالعارضين المشاركين في معرض تراثنا، مؤكدا دعم الدولة للمشروعات والصناعات الصغيرة من حرف يدوية وتراثية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع مشروعات النواب اليوم

معرض تراثنا

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة نتائج معرض تراثنا 2021 للحرف اليدوية والتراثية والذي أقيم في شهر أكتوبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والوقوف على المعوقات التي تواجه أصحاب الحرف المشاركين في المعرض.

وقال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، للمشاركين في معرض تراثنا: "أنتم نماذج نجاح، ولذلك شاركتم في معرض تراثنا بحضور رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي يحرص على توجيه كل صور الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".

وتابع مرغي: "كل أجهزة الدولة تدعم وتساند نماذج النجاح مثلكم، ومجلس النواب يستمع إليكم اليوم لتذليل أي عقبات تواجههم وحل أي مشكلات تعانون منها، وأنتم اليوم هنا لنسمع منكم وليس لمجرد مشاركتكم في معرض تراثنا، ولكن لأنكم شريحة تمثل العديد من المواطنين الذي تعبوا وواجهوا العديد من الصعوبات حتي نجحوا".

هذا وتستمع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لـ 70 شابًا من كافة ربوع البلاد، والمشاركين فى معرض "تراثنا" عن التحديات التى تواجههم ممن تمكنوا عبر تجاربهم الشبابية الرائدة من الوصول إلى النجاح والتحقق الذاتي، وذلك في حضور عدد كبير من النواب والمسؤولين والقائمين على جهاز تنمية المشروعات.