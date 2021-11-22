/662505/الرئيس-السيسي-يصدق-على-تغليظ-عقوبة-افشاء-أسرار-الدولة-وقانون-حماية-المنشآت

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية .

دوت الخليج كما صدق الرئيس السيسي على قانون رقم 150 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات . الرئيس السيسي يصدق تغليظ عقوبة افشاء أسرار الدولة وقانون حماية المنشآت صدق الرئيس السيسى، على القانون رقم 151 لسنة 2031 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

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