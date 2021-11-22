/662506/عملية-ابتزاز-على-الأنترنت-طبيب-يطلب-إجراء-جلسة-مساج-خاصة-للفتيات-قبل-تشغيلهن

شهدت منطقة شبرا بالقاهرة، عملية ابتزاز، لتعرض إحدى الفتيات، تدعى، هدير، 25 سنة من قِبل أحد الأطباء المتخصصين في مجال نحت القوام والتخسيس، بمناطق التجمع والشروق، بعد طلبه من الفتاة إجراء جلسة مساج لجسدها، حتى يتم قبولها للعمل في عيادته.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل طبيب شهير بالتجمع يطلب إجراء جلسة مساج خاصة للفتيات قبل تشغيلهن

موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وأوضحت الفتاة إنها شاهدت إعلان على صفحة الطبيب، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يطلب سكرتيرة، ومساعدات طبيب، ومسوقين، ومدربات مساج، فتواصلت مع صاحب الإعلان، واتضح لها أن الطبيب هو من يرد عليها بنفسه.

طلب منها أن ترسل له صورة يظهر فيها جسدي

وقالت الفتاة: «طلبت منه العمل معه في عيادته الخاصة، فطلب مني صورة شخصية لي، فأرسلت صورة تظهر وجهي، لكنه أصر على أن أرسل له صورة يظهر فيها جسدي، بحجة أن المظهر وتناسق الجسد من شروط الحصول على العمل، فلم تعترض الفتاة وأرسلت صورتها، فوافق على طلب تقدمها، وحدد معها موعدا، لإجراء المقابلة الشخصية».

الطبيب سيجري لي جلسة مساج على جسدي

وأوضحت الفتاة مرة أخري: «ليلة الموعد المحدد، تواصلت مع الطبيب، لتأكيد المقابلة، فوجدته يشرح لي كيف ستتم، وأن هناك جزءًا نظريا خاصا بكيفية العمل ونشاطات العيادة، وأن هناك جزءًا عمليا، وهو أن الطبيب سيجري لي جلسة مساج على جسدي، ليشرح لي كيفية القيام به، فاندهشت من طلبه، ورفضت الذهاب إليه».

يجري لهن جلسات مساج على أجسادهن

وأكدت الفتاة أن: «تفحصت صفحته على مواقع التواصل، فوجدت مجموعة من الفتيات تعرضن لما تعرضت له، وطلب منهن الصور، وأن يجري لهن جلسات مساج على أجسادهن، وذكرن ذلك في تعليقاتهن على منشورات الصفحة».