الاتصالات: استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية فى كل الجمهورية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر تنفذ عدد ضخم من المشروعات لبناء مجتمعات ذكية فى ضوء استراتيجية مصر الرقمية التى يتم من خلالها تبنى أحدث التقنيات العالمية لتحقيق التحول الى مجتمع رقمى متكامل.





وأشار إلى أنه يتم إنشاء 17 مدينة ذكية بالإضافة الى العاصمة الإدارية الجديدة إذ تدار هذه المدن بالتكنولوجيات الذكية الرقمية، ويقترن ذلك بالمشاريع التى تهدف إلى إتاحة الانترنت للمواطنين من خلال ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية فى كل أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال مشاركته فى جلسة حول مجتمعات فائقة الذكاء ضمن فعاليات الدورة الرابعة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع بدبى نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إذ تناولت الجلسة عدد من الموضوعات منها الاستراتيجيات التى تهدف الى تحسين جودة الحياة للمواطنين ارتكازا على الحلول الرقمية، والرقمنة كوسيلة للاستدامة، بالإضافة الى استخدام الابتكارات التكنولوجية فى مواجهة التحديات الاجتماعية، وتعزيز التفاعل بين الإنسان والآلة.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه يتم تنفيذ مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة لتوصيل شبكة من الألياف الضوئية وتوفير سرعات عالية للإنترنت لكل المنازل بقرى مصر خلال السنوات الثلاث القادمة بما يخدم نحو 58% من المواطنين؛ وعلى النحو الذى يحقق نقلة نوعية داخل المجتمع من خلال توطين التكنولوجيا وإتاحة فرص لتنمية المعرفة لكل فئات المواطنين وبالتالى فتح أسواق أكبر للعمل وتوفير فرص متميزة للتدريب والتعليم.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أهمية التكامل من أجل تحقيق الاتاحة والاتصال لمواطنى العالم فى ضوء جهود الحكومات للعمل على سد الفجوة الرقمية فى بلادها وزيادة أعداد المستفيدين من الانترنت والتواصل الرقمى؛ مشيرا إلى أهمية تحقيق التوازن بين تعظيم الاستفادة من تدفق البيانات الضخمة، وزيادة القيمة المضافة التى تنتجها هذه البيانات، وحماية البيانات الشخصية.

كما تناول الدكتور عمرو طلعت أهمية التكنولوجيا وتحليل البيانات فى دعم جهود التنمية فى كل المجالات، لافتا إلى أهمية تكاتف كافة أصحاب المصلحة من دول ومؤسسات ومواطنين للتعاون من أجل تجنب الاثار السلبية التى يمكن أن تفرضها التكنولوجيات المتقدمة.

شارك فى الجلسة سارة الأميرى وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبيتر جاسمان مدير الاستراتيجيات الدولية بمؤسسة "بريس ووتر هاوس كوبرز"، ومارتن ويزوفسكى رئيس قسم الرؤى المستقبلية بشركة "ساب" العالمية، فيما شارك عبر الفيديو كونفرنس، باتريس كين الرئيس التنفيذى لشركة تاليس العالمية، وأدار الجلسة دانى سيبرايت رئيس مجلس الاعمال الإماراتى الإنجليزى.

الجدير بالذكر أنه تنعقد فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مسؤولى الحكومات وقادة الصناعة والتكنولوجيا العالميين لمناقشة صياغة مستقبل القطاع الصناعى، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار فى التكنولوجيا والابتكار والتصنيع.

وعلى هامش المشاركة فى فعاليات الدورة الرابعة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع بدبى، تعقد هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عدد من الاجتماعات مع شركات "انتل" و"ويبرو" و"دى اكس سى"، وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك واستعراض فرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.