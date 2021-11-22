عضو مجلس إدارة الزمالك السابق يتقدم بإستشكال في حكم مرتضى منصور«صور»

/662503/عضو-مجلس-إدارة-الزمالك-السابق-يتقدم-بإستشكال-في-حكم-مرتضى-منصورصور

تقدم مصطفى عبد الخالق عضو مجلس الزمالك السابق بـ إستشكال اليوم أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ حكم مرتضى، واختصم فيها كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث قدم مصطفى سيد عبد الخالق عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، لـ محكمة القضاء الإداري، إستشكال لإيقاف الحكم الصادر في الطعنين رقم 13034 لسنة 75 ق و 14749 لسنة 75 ق، لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقم 13034 لسنة 75 ق و 14749 لسنة 75 ق.

وجاء الإستشكال مقدم من عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، لوقف حكم مرتضي من منصور رئيس مجلس إدارة النادي الموقوف، والتي من المقرر ان يعود غداً الثلاثاء لمنصبه بالنادي.

ووجه عبد الخالق الإستشكال في كلا من وزير الشباب والرياضة "أشرف صبحي"، ورئيس اللجنة المشكلة لإدارة مجلس إدارة الزمالك "حسين لبيب".

ويأتي الإستشكال من عضو مجلس إدارة الزمالك السابق بوقف حكم عودة مرتضى منصور، لمنصبه على رئاسة مجلس النادي، والتي من المقرر له أن يعود غداً، لإقاف عودته حتى يتم البت في الإستشكال المقدم، ويصدر الكم مره آخرى.