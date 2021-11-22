أسعار السيارات المستعمله في مصر 2022

أسعار السيارات المستعملة فى مصر 2022، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة المبالغ المالية مستحقة الدفع حين شراء إحدى السيارات المستخدمة مسبقًا.

دوت الخليج

أسعار السيارات المستعملة فى مصر

ويسعى الراغبين فى شراء إحدى تلك السيارات المستعملة إلى اقتناءها من التطبيقات الحديثة التى تعرض بيعها، مثل أبليكشن أوليكس الذى يضم المئات بل الآلاف من العربيات التى تم استخدامها فى وقت لاحق.

ووفقًا لما هو متاح بشأن أسعار السيارات المستعملة، فإن سيارة فيات بولونيز 1991، ثمنها حوالى 20 ألف جنيه، بينما فيات 128 يصل سعرها لـ 23 ألف جنيه.

وبالنسبة لسيارة لادا 2105 فإن سعرها حوالي 26 ألف جنيه، بينما سعر سيارة سوزوكي ماروتي 1994 يبلغ ثمنها حوالي 30 ألف جنيه، وسكودا فيفوريت 1994 فإن سعرها يصل لـ 27 ألف جنيه.

تعرف على أبرز السيارات المستعملة

ونشير فى السطور التالية أسعار عدد من السيارات المستعملة والتى تشغل اهتمام الكثير من المواطنين،

سيات ابيزا 1993 31,000 جنيه 27,000 جنيه فورد فيستا 1996 31,000 جنيه 29,000 جنيه سيتروين Ax 1995 32,000 جنيه فيات تيبو 1993 33,000 جنيه.

وكان جهاز حماية المستهلك قد اتخذ فى وقت لاحق، عددًا من الاجراءات التى من شأنها الحد من ظاهرة الأوفر برايس، والتى استهدفت التخفيف على المستهلك الذي كان هو الأكثر معاناة فى ذلك الأمر، حيث يقوم بدفع مبالغ مالية للتاجر زيادة عن مستحقاته.