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صور..تشييع جثمان الإعلامية أسماء مصطفى زوجة النائب أيمن أبو العلا

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/662520/صورتشييع-جثمان-الإعلامية-أسماء-مصطفى-زوجة-النائب-أيمن-أبو-العلا

شيعت ظهر اليوم الاثنين جنازة الإعلامية أسماء مصطفى، زوجة النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النوابـ وذلك  بمسجد الشرطة بأكتوبر، وتحركت أسرة الراحلة مع الجثمان لدفنه فى مقابر العائلة بطريق الواحات .

دوت الخليج

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 جاء ذلك بمشاركة كبيرة من نواب البرلمان و عدد كبير من الإعلاميين والشخصيات العامة منهم ألبرت شفيق رئيس قنوات on، والكاتب الصحفى خالد صلاح، والإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام السهلى، ومنتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركه تذكرتى، والنائب هشام حسين، والنائب السابق جون طلعت، والنائب السابق  محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعماد خليل عضو مجلس النواب، وسليمان وهدان عضو مجلس النواب، وعدد من النواب والشخصيات العامة والإعلامية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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