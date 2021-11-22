بيراميدز يواجه سبورتنج ودياً.. تفاصيل

قرر إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز خوض مباراة ودية غدا الثلاثاء في إطار تجهيز الفريق للمرحلة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي بيراميدز مع نادي سبورتنج في الرابعة عصر السبت على استاد الدفاع الجوي لتجهيز جميع اللاعبين.

ويستعد بيراميدز للسفر إلى كينشاسا عاصمة الكونغو استعدادا لمواجهة إيه إس مانياما الكونغولي في ذهاب دور ال٣٢ التكميلي من كأس الكونفدرالية الأفريقية عصر يوم ٢٨ نوفمبر الجاري على أن تجرى مباراة الإياب بالدفاع الجوي يوم ٥ ديسمبر.

وينفتم مباراة إيسترن كومباني و نادي بيراميدز في الثالثة من عصر الاثنين على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - عمر جابر

خط الوسط: رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - محمود وادي - أحمد توفيق - عبد الله مجدي - حسين السيد - دودو الجباس - محمود صابر

وخرج من قائمة المباراة، الحارس مهدي سليمان بسبب الإصابة، والمدافع أسامة جلال.

الجدير بالذكر أن تعادل الايجابى مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر إيسترن كومبانى من فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

نتيجة مباراة بيراميدز والمصري

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة المصري البورسعيدي وبيراميدز، بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأهدر المصري البورسعيدي في الربع الساعة الأولى من المباراة العديد من الأهداف، ولم يتمكن أوستن أوموتو مهاجم الفريق من تسجيل هدف مؤكد في الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة.

أهداف بيراميدز في المباراة المباراة

افتتح إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، التسجيل في الدقيقة 20 من عمر المباراة، من خلال تحضير من وليد الكرتي، وتسديدة قوية من عادل على يمين حارس المصري.

وأحرز المغربي وليد الكرتي الهدف الثاني لبيراميدز، في الدقيقة 40 من عمر المباراة، من خلال تمريرات وتحضير من الفريق السماوي لهجمة منظمه تصل لمحمد حمدي ويرسل عرضية للكارتي ويسكنها الشباك.