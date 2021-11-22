صور.. انطلاق فعاليات التدريب المصرى الأردنى المشترك «العقبة 6»

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات التدريب المشترك "العقبة -6"، والذى تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وتستمر فعالياته حتى الثانى من شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة عناصر من القوات البرية والدفاع الجوى والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية والأسلحة التخصصية لكلا البلدين .





وتضمنت المرحلة التمهيدية للتدريب، عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية وتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة من الجانبين، كذلك التعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات، واكتساب المهارات الميدانية والتكتيكات الخاصة لتأكيد جاهزية القوات لتنفيذ أعمال قتالية مشتركة . ويعد التدريب العقبة واحدًا من أهم التدريبات التى تنفذها القوات المسلحة المصرية والأردنية، والذى يهدف لتأكيد قدرة وجاهزية العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والتنفيذ المشترك للمهام التدريبية المخططة فى التوقيتات المحددة تحت مختلف الظروف. يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز أوجه الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

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