محافظ دمياط تبحث مع وكيل الأزهر إقامة معاهد لنشر الفكر الوسطى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبالها اليوم الإثنين فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف بحضور الدكتور إسماعيل عبد الرحمن أستاذ أصول الفقه والأمين العام لرابطة خريجى الأزهر الشريف بدمياط، والدكتور السيد الجنيدى رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية.

واستعرضت الدكتورة منال حسب بيان آليات إدراج المحافظة ضمن المبادرات التى يتبناها الأزهر خلال الفترة الحالية لإقامة دورات تدريبية تستهدف الشباب والمقبلين على الزواج والتأهيل الأسرى ولم الشمل للحد من حالات الطلاق، وإنهاء الخلافات والتفكك الأسرى وتحقيق الحماية الاجتماعية والحفاظ على الأسرة المصرية.

ورحبت المحافظ بالدكتور الضوينى وكيل الأزهر الشريف، موجهة التحية إلى الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وعلماء الأزهر، مؤمدة تقديرها للدور الرائد الذى تقوم به الأزهر هذه المنارة الدينية العريقة لنشر الفكر والوعى المستنير.

ومن جانبه،نقل وكيل الأزهر الشريف تحيات فضيلة شيخ الأزهر، مشيدا بجهود محافظ دمياط لدفع عجلة التنمية ودعم ملف المرأة وتمكينها على كافة الاصعدة وذلك اتساقا مع رؤية الدولة لتمكين المرأة.

وأشار الضوينى إلى أن الأزهر يشارك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بإهداء قطعة أرض على مساحة 1050 م2 بالعباسية بمركز "كفر سعد" لإقامة مجمع خدمات حكومية، كما يجرى إنشاء معهد ازهرى بذات القرية وذلك فى إطار الدور الذى تقوم به الأجهزة المختلفة لتنفيذ محاور هذا المشروع القومى العملاق.