غدا.. تعطيل العمل بجميع المصالح الحكومية عدا المرافق الحيوية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار مواجهة موجة الطقس السيئ غير المتوقعة التى شهدتها المحافظة، وحفاظًا على أمن وسلامة المواطنين، على أن يستثنى من ذلك، القيادات، والمرافق الحيوية وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو المديريات ورؤساء الجهات والأجهزة المعنية.
يذكر أن محافظ الإسكندرية، أعلن أيضَا فى وقت سابق من اليوم، تعطيل الدراسة غدا بالمدارس والمعاهد الأزهرية، نظرًا للتغيرات المفاجئة فى الأحوال الجوية وموجة الطقس غير المتوقعة، حرصًا على سلامة الطلاب والمعلمين.
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