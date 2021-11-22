شكرى يبحث مع المبعوث الأممى لليمن أفق التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، أَفق التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة اليمنية.





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