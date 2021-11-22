بث مباشر.. احتفالية العيد السنوى ليوم الطاقة النووية بحضور رئيس الوزراء

جدة - نرمين السيد -

وتُنظم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، احتفالية اليوم الإثنين، بمناسبة العيد السنوى الأول ليوم الطاقة النووية فى مصر، والذى خصصته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للاحتفال بعيد هيئة المحطات النووية، والذى يحل موعده 19 نوفمبر من كل عام، ويأتى ذلك بالتزامن مع ذكرى توقيع مصر وروسيا على اتفاق مبدئى فى نوفمبر 2015 لبناء أول محطة نووية سلمية لإنتاج الكهرباء فى مصر.

وتعد المحطة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء فى مصر والتى يقع موقعها فى مدينة الضبعة غرب محافظة مطروح، هى الأحدث من حيث التكنولوجيا النووية المتطورة المستخدمة فى مكون المفاعلات النووية الروسية التى تقوم عليها المحطة النووية بالضبعة.