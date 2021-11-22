عاجل- الرئيس السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

جدة - نرمين السيد - ويتضمن التعديل النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل بأى وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاؤه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وكل من أذاع بأى طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، وكل من نظم أو استعمل أى وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.

نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

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