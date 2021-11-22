/662518/محافظ-الغربية-يتابع-مشروعات-حياة-كريمة-في-قطاعات-الصحة-والتعليم-والشباب-والرياضة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، بمتابعة نسب إنجاز المشاريع بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بزفتي وذلك خلال جولة مكبرة شملت قرى ميت النور، سنباط، كفر العرب، منية المبشرين والوحدة المحلية بشبراملس، بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد والأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وبدأت الجولة بتفقد المحافظ أعمال بناء محطة الصرف الصحي بميت النور بتكلفة مالية ٣٠ مليون جنيه والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى ٨٠٪؜ لشبكات الانحدار وخطوط الطرد و ٦٥٪؜ للأعمال المدنية، كما تابع المحافظ أعمال تجديد محطة مياه سنباط والتي يتم بها أعمال إحلال وتجديد لبئر ارتوازي، كما تفقد مجموعة من الأراضي المقترح إقامة مشروعات عليها.

محافظ الغربية يتابع مشروعات حياة كريمة في قطاعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة

وفي قطاع الصحة تفقد محافظ الغربية الوحدة الصحية القديمة بميت النور والوحدة الصحية بكفر شبرا اليمن والتي يتم تطوير كلا منهما بتكلفة ٤ مليون جنيه ضمن خطة المبادرة لتطوير عدد ٢٩ وحدة صحية بتكلفة ٨٦ مليون جنيه.

وتابع المحافظ جولته بتفقد عدد من مشاريع الأبنية التعليمية، حيث تفقد "إنشاء مبنى جديد ورفع كفاءة مبنيين آخرين بمدرسة سنباط الثانوية المشتركة بتكلفة ٥.٧ مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ بهم ٩٥٪؜، أعمال رفع كفاءة مدرسة سنباط الإعدادية بنين بتكلفة ٤.٧ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ ٥٥٪؜، أعمال رفع كفاءة مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنات بتكلفة ١.٥ مليون جنيه، أعمال رفع كفاءة عدد ٢ مبنى بمدرسة سنباط التجارية المشتركة، أعمال رفع كفاءة وصيانة مدرسة كفر العرب الابتدائية بتكلفة ٤٠٠ ألف جنيه.

وأعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد جلال أمين حجاب بقرية كفر شبرا اليمن بتكلفة ١.٣ مليون جنيه، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة لعدد ١٠١ مشروع في قطاع التربية والتعليم بتكلفة ٣٥٥ مليون جنيه.

وفي السياق ذاته تفقد المحافظ عدد من مشروعات الشباب والرياضة حيث تفقد أعمال إحلال وتجديد المبنى الإداري وتنجيل الملعب الترابي بمركز شباب كفر شبرا اليمن بتكلفة ٣٠٥ مليون جنيه، أعمال تطوير مركز شباب الشهيد هاني لطفي وأعمال إحلال وتجديد المبنى الإداري بمركز شباب منية المبشرين بتكلفة ٥٠٠ ألف جنيه، وأشار محافظ الغربية إلى تنفيذ عدد ٣٦ مشروع في قطاع الشباب والرياضة بإجمالي تكلفة ٧٦ مليون جنيه.

واختتمت الجولة بتفقد الدكتور طارق رحمي لعدد (١٠) حالات مستحقة لمنازل ضمن المبادرة الرئاسية سكن كريم حيث قام بالحديث معهم وتسليمهم لعدد من المساعدات العينية وتقديم الدعم الطبي لهم من خلال الإدارة الصحية بزفتي.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال تشييد وبناء النقطة الوسيطة بزفتى والمقامة على مساحة ١١ ألف متر لتجميع وفرز القمامة والتخلص الآمن منها ، مما يساهم في الحد من تجمعات القمامة العشوائية.

رافق المحافظ خلال جولته الأستاذة أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعى،أعضاء المكتب الفني للمحافظ، مدير الإدارة الهندسية بالديوان العام ومديرة الإدارة الصحية بزفتى.