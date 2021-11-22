/662519/بسبب-الوجبة-المدرسية-23-حالة-تسمم-داخل-إحدي-المدارس-بأسيوط

شهدت إحدى مدارس بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري بأسيوط حالة تسمم جماعي للطلاب بعد تناول الوجبة المدرسية خلال اليوم الدراسي، الأمر الذي أثار التساؤل حول ماهية الأسباب وراء هذا التسمم المفاجئ، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حالات تسمم داخل إحدي المدارس بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري بأسيوط

وجاءت حالات تسمم الطلاب داخل أحدي المدارس بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري بأسيوط بسبب البسكويت المدرسي والأخر بسبب عصير الوجبة المدرسية حسبما أفادت بعض المصادر داخل المدرسة.

وتتابع الإدارة التعليمية الحالات والتي وصلت عددها إلي 23 طالب داخل مستشفى البداري المركزي حتي الآن.

على جانب أخر ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين الحسينى عيسى جلال، وأحمد الشناوى خليل، بشأن وقف المزاد العلني لبيع الأرض التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعی، بمدخل، قرية دير الجنادلة بمركز الغنائم بمحافظة أسيوط، والتي تبلغ مساحتها 28 فدان تقريبا، نظرا لحاجة المواطنين إلى إقامة مشروعات ذات نفع عام ومنها إنشاء مدرسة ثانوى زراعي نظام الخمس سنوات وغيرها من المشروعات ، وطالب نواب محافظة أسيوط استغلال الأرض على أكمل وجه، النهوض بالخدمات على مستوى جميع المحافظة.

دوت الخليج

وطالب النائب الحسيني جلال ، أن تتحول هذه الأرض الي منفعة عامة، داعيا هيئة استصلاح الاراضي أن تسمح بتحويل الأرض لمنفعة عامة وأقامة مشروعات خدمية ، مشيرا إلي أن مركز الغنايم لا تتوفر فيه أي مساحات للمنافع العامة ولا يوجد أي متنفس لأهالي مركز الغنايم بمحافظة أسيوط، مؤكدين أن محافظة أسيوط بها كوادر تستطيع أن تبدي أفكارا بشأن هذه الأرض حال موافقة هيئة الإصلاح الزراعي الجلوس علي طاولة المفاوضات بشأن هذه الأرض.

نواب أسيوط يطالبون بتحويل 28 فدان بالمحافظة للمنفعة العامة

وقد إستعرض النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية الأفكار التي يمكن أن يتم من خلالها استغلال هذه الارض، موجها الشكر لوزير الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعي للموافقة علي وقف المزاد علي هذه الأرض والذي كان مقررا أن يتم خلال 24 ساعة. وبدوره اقترح النائب أحمد الشناوي أن يتم استغلال هذه الأرض بإنشاء مجمع إسكان اجتماعي على غرار حي الأسمرات، أو أن يتم تحويلها لمجمع زراعي، بالإضافة لإنشاء مجمعات خدمية. كما طالبت البرلمانية ثناء السعيد استغلال الأرض للتوافق مع الجمهورية الجديد وحالة التنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى. وبدوره رد اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط علي نواب المحافظة قائلا :" مركز الغنايم سيدخل مرحلة ثانية لحياة كريمة وستشهد طفرة فى كل شيئ، مضيفا :" مركز الغنايم محتاج خدمات، ومبادرة حياة كريمة ساعدتنا بانطلاق طفرة في عملية التطوير فى كل المجالات، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء دارسة خلال اسبوعين لهذه الأرض وكيفية استغلالها بالشكل الأمثل سواء إنشاء مدرسة زراعية لزراعة الرومان واستثمار مخرجات الرومان.