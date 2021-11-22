/662510/موعد-مباراة-برشلونة-القادمة-أمام-بنفيكا-والقنوات-الناقلة

يلتقي برشلونة مع بنفيكا غداً الثلاثاء، في الساعة العاشرة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من دور المجموعات من منافسات دوري أبطال أوروبا لنسخة 2021/2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستضيف الفريق الكتلوني بنفيكا البرتغالي، على ملعب كامب نو، بمدينة برشلون بإسبانيا، والتي يبحث فيها برشلونة عن تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط.

برشلونة وبنفيكا يلعبان في المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، والتي تضم إلى جانبهما بايرن ميونخ الألماني، ودينامو كييف الأوكراني.

ويدخل برشلونة المباراة تحت القيادة الفنية لمدربه الجديد تشافي هيرنانديز، والتي ستكون تاريخية بطبيعة الحال لأنها المباراة الأولى لأسطورة "البلوجرانا" كمدرب في دوري الأبطال.

موقف الفريقين في المجموعة

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، جمعها من الفوز على دينامو كييف في الجولتين الثالثة والرابعة، بعد أن بدأ الموسم بالخسارة أمام بايرن ميونخ وبنفيكا بنتيجة 3-0 في المباراتين.

فيما يدخل بنفيكا اللقاء محتلًا المركز الثالث في الترتيب برصيد أربع نقاط، بعد تعادل في الجولة الأولى أمام دينامو كييف، ثم الفوز على برشلونة، والخسارة ذهابًا وإيابًا أمام بايرن ميونخ في الجولتين الماضيتين.

القنوات الناقلة

وتذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة برشلونة وبنفيكا على beIN Sports Premium 1.

وقع تشافي هيرنانديز على عقود تدريب برشلونة الإسباني داخل أرضية ملعب "كامب نو"، في حضور خوان لابورتا رئيس النادي، وأمام أعداد غفيرة من عشاق وجماهير الفريق الكتالوني.

تشافي هيرنانديز

كشف الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لفريق السد القطري، عن خطته مع برشلونة في الفترة المقبله، بعد الإتفاق بين الطرفين، على توليه تدريب الفريق الكتلوني في الفترة المقبلة.

وقال تشافي في تصريحات لقناة برشلونة الرسمية: "متحمس للغاية، المشروع لدينا طويل الأمد، نسعى للقيام بأشياء عظيمة".

وأضاف: "برشلونة طلب التعاقد معي مرتين قبل ذلك، لكن لم يكن الوقت قد حان، وكنت أعتقد أن الوقت مبكر جدًا".

وأشار: "سأترك حياتي الخارجية وأركز على برشلونة، سأتحمل كل شيء من أجل نجاح هذا النادي، وسأطلب الكثير من اللاعبين للعمل معي ومساعدتي".

وشدد: "تير شتيجن وبيكيه وألبا وبوسكيتس وسيرجيو روبيرتو، جميعهم لعبوا معي من قبل، وأعرف أين يجب أن أضغط عليهم ونقاط الضعف التي قد تكون لديهم، وكيف سأساعدهم ويساعدونني".

واختتم: "من الضروري وضع النظام، لا أريد استخدام كلمات الانضباط فأنا لا أحبها، لكني أريد إيجادها في الملعب وأن نتبع جميعًا نفس المسار".