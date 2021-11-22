التحقيق مع أم ألقت رضيعتها في نهر النيل

يواصل رجال مباحث القاهرة، اليوم الأثنين، جهودها لسرعة كشف ملابسات واقعة إلقاء ربة منزل لرضيعتها في مياه النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وعلى الفور تم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، ونقلها إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ربة منزل تلقي طفلتها في مياه النيل بالقاهرة

الطب الشرعي

قررت النيابة العامة، بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية الطفلة المجني عليها، لبيان سبب وكيفية الوفاة وصرحت بدفنها، وطالبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وتباشر التحقيق مع الأم المتهمة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة قصر النيل، إشارة من شرطة المسطحات يفيد انتشالها جثة رضيعة من مياه النيل بدائرة القسم، وأتضح من التحريات الأولية لرجال المباحث وجمع المعلومات أن أم الطفلة وراء ارتكاب الواقعة تم تحديدها وضبطها وتم عرضها على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وفي سياق آخر اليوم طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق اندلع داخل مستشفى في منطقة العجوزة، مما نتج عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

ماسا كهربائيا بجهاز طبي

صرحت النيابة العامة رجال المعمل الجنائى لرفع الأدلة من موقع الحريق، وفحصها وبيان أسبابها، وصرحت بدفن جثث الضحايا، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدًا لاستدعائهم وسماع أقوال شهود العيان، مما أسفر الحريق الذي اندلع بمستشفى بمنطقة العجوزة عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، وأضافت تحريات ومعاينة رجال المباحث أن ماسا كهربائيا بجهاز طبي أدى إلي اندلاع الحريق.

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد نشوب حريق بمستشفى بمنطقة العجوزة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمت محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.