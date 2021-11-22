/662523/محمد-اسماعيل-يتقدم-ببيان-عاجل-بشأن-أحداث-الغرق-بمحافظة-الإسكندرية

تقدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بيان عاجل للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه للدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان و المرافق، واللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية، بسبب أحداث غرق العديد من المناطق بمحافظة الإسكندرية وعدم البدء في إنشاء شبكة صرف الأمطار مما أدى لغرق مناطق عديدة بمحافظة الإسكندرية وتضرر الأهالي وصعوبة التنقل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم محمد اسماعيل ببيان عاجل بشأن احداث غرق الاسكندرية

واشار نائب التنسيقية محمد اسماعيل، فى البيان العاجل المقدم منه، إلى عدم وصول شبكة الصرف الصحي لسعة التشغيل القصوى وعدم تحملها كميات الأمطار الكبيرة نظرا للتغيرات المناخية، مضيفا” وعلى سبيل المثال لا الحصر الأماكن التي تضررت من الأمطار وينجت باكوس - كوبري الإبراهيمية ، سور نادي سبورتنج شارع 45 ـ شارع أبو قير ـ المندرة ـ كوبري أبيس - كوبري كليوبترا ، سموحة.

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمزيد من الحزن والأسى، الإعلامية أسماء مصطفى التي وافتها المنية صباح اليوم.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأحر التعازي والمواساة، للنائب الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، زوج الفقيدة، وللأسرة الكريمة. داعين الله أن يتقبلها في الصالحين.

هذا ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة اليوم، بعد الموافقة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي، وأحمد سمير بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية في ظل رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار لدفع عملية النشاط الاقتصادي.

وقرر رئيس المجلس، إحالة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن ضريبة الأرياح الرأسمالية على الأوراق المالية وموافقة مجلس الشيوخ على التقرير، إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ اللازم بشأنه.

وأكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن قانون الأرباح الرأسمالية الذي صدر منذ 2014 ، تم تأجيل تطبيقه لمدة 7 سنوات، مشيرًا إلى وجود عدد من المشاكل التي تظهرت بعد صدور القانون أدت لتأجيل التطبيق.

وأوضح سري الدين، أن قانون ضريبة الدمغة على الأرباح يتم تطبيقه على المتعاملين في البورصىة، سواء حقق المتعامل أرباح أم لم يحقق.