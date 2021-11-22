السيطرة على حريق اندلع في سكن للطلاب بقنا

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نجحت رجال الحماية المدنية بقنا، في السيطرة على حريق اندلع في سكن للطلاب بشارع التأمين الصحي بمدينة قنا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق اندلع في سكن للطلاب بشارع التأمين الصحي بمدينة قنا

بسبب تركيب أسطوانة بوتاجاز

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إشارة يفيد باندلاع حريق في الدور الرابع في سكن طلاب بشارع التأمين الصحى بقنا، بسبب تركيب أسطوانة بوتاجاز.

قوات الحماية المدنية

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا تحت إشراف العميد هاني الاتربي، وتم السيطرة على الحريق، دون خسائر بشرية، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر اليوم طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق اندلع داخل مستشفى في منطقة العجوزة، مما نتج عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

ماسا كهربائيا بجهاز طبي

صرحت النيابة العامة رجال المعمل الجنائى لرفع الأدلة من موقع الحريق، وفحصها وبيان أسبابها، وصرحت بدفن جثث الضحايا، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدًا لاستدعائهم وسماع أقوال شهود العيان، مما أسفر الحريق الذي اندلع بمستشفى بمنطقة العجوزة عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، وأضافت تحريات ومعاينة رجال المباحث أن ماسا كهربائيا بجهاز طبي أدى إلي اندلاع الحريق.

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد نشوب حريق بمستشفى بمنطقة العجوزة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمت محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.