رئيس عربية النواب يتحدث لـ دوت الخليج عن مناقشات اللجنة لطلب النائبة شادية خضير بشأن عدم استكمال شبكة الطرق العربية

/662526/رئيس-عربية-النواب-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-مناقشات-اللجنة-لطلب-النائبة-شادية-خضير-بشأن-عدم-استكمال-شبكة-الطرق-العربية

تحدث النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عن تفاصيل اجتماع اللجنة اليوم والذي ناقشت طلب الاحاطة المقدم من النائبة شادية خضير لوزير النقل والمواصلات وزير المالية بشأن عدم استكمال شبكة الطرق التي تربط الدول العربية.

دوت الخليج

ونوه المغازي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أن طلب الاحاطة تحدث ن أنه رغم تجاور كل البلاد العربية مما يسهل معه حركة التجارة العربية البيئية ونقل البضائع والأفراد بين الأقطار العربية، ليمهد ذلك إلى اتخاذ خطوات عاجلة نحو رفع القيود الحمركية بين الأقطار العربية وتكاملها وتحقيق وحدتها الاقتصادية على غرار الاتحاد الأوروبي.

مناقشات عربية النواب لطلب النائبة شادية خضير

ولفت النائب يسري المغازي أنه تم الحديث عن الطريق الدولي الرابط بين بور سعيد والقارة الأفريقية والذي ياتي لتعزيز جهود دول القارة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة معدلات تدفقات التجارة والاستثمار البيني.

وأكمل النائب يسري المغازي أن تعظيم التجارة البينية بين مصر والقارة السمراء يتطلب أن يكون هناك شبكة طرق سهلة وميسرة لتعظيم وتسهيل حركة النقل. ونوه المغازي أنه يجب ان يكون هناك اهتمام بعمل طرق تربط بين الدول العربية المجاورة، حيث أن مصر تمتلك العديد من الكفاءات التي تؤهلها بالقثيام بالدور التنموي واعادة اعمار الدول المجاورة لها.

وأشار المغازي إلى أن الاجتماع خرج بتوصيات بإعادة الاجندة التشريعية، التي تعطي زخم لاتفاقية النائبة شادية خضير سواء بالقوانين او بالاتفاقيات أو وضع استراتيجية وطنية من شأنها تسهيل ها الأمر.

وأوضح رئيس عربية النواب أنه تم التنويه إلى أهمية تبادل الزيارات للدول العربية الشقيقة أملا في تعزيز اوجه التعاون، معلنا على ان البرلمان المصري في صدد عمل زيارات شاملة لعدد من الدول العربية منها ليبيا والعراق، من أجل توصيل رسالة للشعوب العربية، وهي أننا جميعا على قلب رجل واحد.