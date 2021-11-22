صور..دينية الشيوخ تناقش انشاء فرع لجامعة الازهر فى الاسماعيلية 

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ناقشت لجنة الشؤن الدينية والاوقاف بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور يوسف عامر،خلال اجتماعها اليوم، عدد من الملفات وطلبات الاقتراحات برغبة المقدمة من الاعضاء النواب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع دينية الشيوخ اليوم

جامعة الازهر باسيوط

وعرضت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان امام عضو مجلس الشيوخ بشأن انشاء فرع لجامعة الازهر فى محافظة الاسماعيلية بحضور الاستاذ الدكتور محمد ابو زيد الامير نائب رئيس جامعة الازهر للوجه البحري .

واكد النائب رمضان امام على ان طلب انشاء فرع لجامعة الازهر هو مطلب شعبي لاهالي الاسماعيلية والسويس وجزء كبير من محافظة الشرقية مؤكدا على ان اهالينا متشوقون تمام لانشاء هذا الفرع خاصة ان المجتمعات الريفية مجتمع متدين وانشاء فرع لجامعة الازهر سيحد من ظاهرة التطرف . ومن جانبه رحب الدكترو يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية والاوقاف بمجلس الشيوخ بالاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان امام .

هذا ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة اليوم، بعد الموافقة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي، وأحمد سمير بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية في ظل رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار لدفع عملية النشاط الاقتصادي.

وقرر رئيس المجلس، إحالة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن ضريبة الأرياح الرأسمالية على الأوراق المالية وموافقة مجلس الشيوخ على التقرير، إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ اللازم بشأنه.

وأكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن قانون الأرباح الرأسمالية الذي صدر منذ 2014 ، تم تأجيل تطبيقه لمدة 7 سنوات، مشيرًا إلى وجود عدد من المشاكل التي تظهرت بعد صدور القانون أدت لتأجيل التطبيق.

وأوضح سري الدين، أن قانون ضريبة الدمغة على الأرباح يتم تطبيقه على المتعاملين في البورصىة، سواء حقق المتعامل أرباح أم لم يحقق.