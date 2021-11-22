/662529/رئيس-الصوت-والضوء- خطة-لتطوير-الاهرمات-تصل-الى-311-مليون-جنيه

ناقشت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار خلال اجتماعها اليوم الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط امين سر اللجنة بشأن عدم تطوير وتحديث الصوتيات والمؤثرات الصوتية والمرئية على الرغم من اعلان الحكومة المصرية عن خطة لتطويره بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2018 .

دوت الخليج

واستعرض النائب محمود القط ، الاقتراح برغبة خلال الاجتماع وقال انه منذ انشاء الصوت والضوء على سفح الاهرامات منذ عام 1961 وماله من تأثير سياحي كبير وتوثيق للتاريخ المصري القديم لم يتم تطويره ولا تطوير ادواته وبه جهاز " برو جيكتور " ليزر واحد ورغم اعلان الحكومة تطويره لم يتم التطوير حتى الان

ورد محمد عبد العزيز رئيس شركة الصوت والضوء شركة مصر للصوت والضوء على الاقتراح وقال بالفعل العروض الحالية للصوت لاتتناسب مع حضارة ومكانة مصر.

عبد العزيز : عروض للواقع الافتراضي باحداث التكنولوجيات و مدينة للصوت والضوء بالغردقة

واضاف انه لارتفاع تكلفة العروض لذلك قامت شركة الصوت والضوء ووزارة قطاع الاعمال بعمل مزايدة للشركات وفازت بها شركة اوراسكوم وتم التعاقد للمساهمة في التطوير والتجديد و تحديث عروض الصوت والضوء مع بتكلفة تطوير تصل الى 311 مليون جنيه تشمل تطوير منطقة الصوت والضوء و تطوير منطقة الخدمات بالاهرامات.

واضاف " عبد العزيز" ان حجم الارباح وصل قبل التعاقد مع شركة اوراسكوم 22 مليون وبعد الشراكة مع اوراسكوم تحصل شركة الصوت والضوء على 37 مليون جنيه سنويا.

واشار الى انه يتم خلال التوير استخدام التكنولوجيا واستخدام السيارات الكهرباء بالمنطقة الاثرية وتطوير العروض وعمل عروض جديدة منها عروض عن طريق العائلة المقدسة في مصر وعرض عن تاريخ الاسكندرية كما يتم إنشاء مدينة للصوت والضوء بالغردقة وعمل عروض تستخدم احدث التكنولوجيا للاستفادة باعداد السياحين الموجودة هناك.

و واوضح رئيس شركة الصوت والضوء انه يتم عرض جديد للواقع الافتراضي عن الغوص واعماق البحر باستخدام نظارات الواقع الافتراضي وباستخدام احدث تكنولوجيا للعروض بالصوت والضوء بقلعة قايتباي بالاسكندرية وتتواصل عمليات التطوير.