وزير التعليم: امتحانات الصف الرابع الابتدائى أسئلة قصيرة متنوعة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائى ستكون "أسئلة قصيرة متنوعة"، مشددًا على أن الهدف من هذه التقييمات هو قياس مستوى الطالب لمساعدته على تعلم أفضل وليس حصد الدرجات فقط.





وقال الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الاثنين، إنه لا يجوز طرح أى تعليقات حول نوعية أسئلة الصف الرابع الابتدائى، وهل هى اختيار من متعدد أو مقالية، لأن ذلك لا يعود على هذا السن الصغير بالنفع ولا يجب طرحه. وأشار الوزير إلى أنه لا توجد "نماذج استرشادية" فى نظام التعليم الجديد، لأن النظام الجديد هدفه التعلم وليس التعود على أنماط امتحانية مثل الماضى، موضحًا أن امتحانات الشهر هى فى حد ذاتها أمثلة من طرق التقييم مثلها مثل الأنشطة داخل الكتب الجديدة، ونُعلم الأطفال كيف يفكرون وكيف يتعلمون.

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