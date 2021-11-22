التعليم العالى: زيادة الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية 115 %

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات، اليوم الاثنين، بمقر جامعة حلوان، وبحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومحمد لطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.

وأشار وزير التعليم العالى، خلال الاجتماع، إلى انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد، والالتزام بالجدول الزمنى للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021 - 2022، موجها بالتعاون بين الجامعات والإدارة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة فى التوعية بالآثار الضارة للتدخين، كما وجه بتحديد مسئول اتصال بكل جامعة يتولى مهمة التواصل مع الإدارة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، للبدء فورًا فى التعاون فى هذا الشأن.

وأشاد "الوزير"، بالجهود المبذولة من قبل الجامعات لمنع دخول أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين للحرم الجامعى، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19)، أو القيام بعمل تحليل PCR يُقدم أسبوعيًا للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، حرصًا على سلامة كافة مُنتسبى المجتمع الأكاديمى ولضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية بكافة الجامعات، مع اعتبار حصول الطالب على التطعيم شرط أساسى لدخول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الحالى.

وشدد على ضرورة استمرار رؤساء الجامعات فى متابعة تنفيذ الخطة المُتكاملة لتطعيم عناصر المنظومة التعليمية، وضرورة استمرار كافة الأطقم الطبية فى العمل بكامل طاقتها وبشكل مُنتظم بالتنسيق مع إدارات الكليات وإدارات رعاية الشباب بجميع نقاط التطعيم المُنتشرة داخل الجامعات، والتى تتوافر بها الكميات اللازمة من اللقاح المُضاد لفيروس كورونا مع التأكيد على سرعة تطعيم الطلاب الأقل من 18 عامًا، خاصةً بعد توفير لقاح فايزر بالكميات المطلوبة بالتعاون مع مديريات الصحة بكافة المحافظات.

كما وجه بضرورة استمرار استعداد كافة المستشفيات الجامعية للتعامل مع أى مُستجدات تخُص فيروس كورونا، والتنسيق الكامل بين المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية وكليات الطب بالجامعات ومديرى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لتحقيق التكامل فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمحافظات.

وأكد كذلك استمرار اهتمام الجامعات خلال الفترة القادمة بتوعية الشباب الجامعى وتنمية الانتماء الوطنى لديهم من خلال خطط الأنشطة والتوعية والندوات والبرامج الثقافية المختلفة.

ووجه "الوزير"، أيضا بالمتابعة اليومية لانتخابات الاتحادات الطلابية التى تُجرى خلال الفترة من 18 نوفمبر الجارى وحتى 2 ديسمبر المُقبل، وتقديم تقارير وافية بشكل دورى حول سير العملية الانتخابية حتى انتهائها، مطالبا رؤساء الجامعات بتشجيع الطلاب على المشاركة الإيجابية فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الطلابية.

وأشار إلى أهمية مشاركة الجامعات فى فعاليات النسخة الثانية من المُنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (GFHS)، الذى يُعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى يُشارك فيه عدد من الجامعات الأجنبية المرموقة والجهات والمُنظمات الدولية ولفيف من خبراء التعليم العالى، بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الـ14 للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو".

ووافق المجلس على إنشاء كلية الألسن بجامعة أسيوط، وأحيط المجلس علمًا بإنشاء جامعة المنصورة التكنولوجية الأهلية، كما وافق المجلس على بدء الدراسة بكلية الهندسة جامعة دمنهور.

واستعرض المجلس تقريرًا قدمه رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات أشرف العزازى حول أعداد الطلاب الوافدين المُتقدمين للقبول فى الجامعات المصرية خلال الفترة من العام الجامعى 2018 - 2019، وحتى العام الحالى 2021 - 2022، حيث ساهمت مبادرة (أدرس فى مصر) فى تطوير منظومة القبول للطلاب الوافدين وزيادة عدد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، حيث بلغ عدد الطلاب الذين تم قبولهم للالتحاق بالجامعات المصرية فى عام 2018 - 2019 نحو 8309 طلاب، وفى عام 2019 - 2020 بلغ عددهم 12641 طالبًا، وفى عام 2020 - 2021 بلغ عددهم 16503 طلاب، وفى عام 2021 - 2022 بلغ عددهم 17985 طالبًا، ومن المُتوقع زيادة هذا العدد خلال الفصل الدراسى الثانى، وبذلك تصل نسبة الزيادة فى عدد الطلاب من عام 2018 - 2019 وحتى عام 2021 - 2022 إلى 115%.

ويُمثل ذلك نجاحًا لخطة وزارة التعليم العالى فى زيادة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، وذلك بالتعاون الكامل مع كافة الجهات المعنية فى الدولة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص الاهتمام بملف الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية.