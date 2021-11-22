الأعلى للجامعات: التطعيم ضد كورونا شرط دخول امتحانات الفصل الأول

جدة - نرمين السيد - وجه المجلس الشكر لأسرة جامعة حلوان، برئاسة الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، كما رحب المجلس وقدم التهنئة للدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، كما قدم المجلس التهنئة للدكتور منصور حسن لتجديد الثقة فى سيادته رئيسًا لجامعة بنى سويف.

أكد وزير التعليم العالى على انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد، والالتزام بالجدول الزمنى للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022، كما أكد الوزير على إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول فى مواعيدها، فى إطار الالتزام بالجدول الزمنى للعام الأكاديمى الحالى.

وجه الوزير بالتعاون بين الجامعات والإدارة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، فى التوعية بالآثار الضارة للتدخين، كما وجه بتحديد مسئول اتصال بكل جامعة يتولى مهمة التواصل مع الإدارة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، للبدء فورًا فى التعاون فى هذا الشأن.

أشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل الجامعات لمنع دخول أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين للحرم الجامعى، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19)، أو القيام بعمل تحليل PCR يُقدم إسبوعيًا للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، وذلك حرصًا على سلامة كافة مُنتسبى المجتمع الأكاديمى، ولضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية بكافة الجامعات. مع اعتبار حصول الطالب على التطعيم شرط أساسى لدخول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الحالى.

وأكد على ضرورة استمرار رؤساء الجامعات فى متابعة تنفيذ الخطة المُتكاملة لتطعيم عناصر المنظومة التعليمية (أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب)، مشددًا على ضرورة استمرار كافة الأطقم الطبية فى العمل بكامل طاقتها وبشكل مُنتظم، وذلك بالتنسيق مع إدارات الكليات وإدارات رعاية الشباب، بجميع نقاط التطعيم المُنتشرة داخل الجامعات، والتى تتوافر بها الكميات اللازمة من اللقاح المُضاد لفيروس كورونا (كوفيد - 19)، مع التأكيد على سرعة تطعيم الطلاب الأقل من 18 عامًا، خاصةً بعد توفير لقاح فايزر بالكميات المطلوبة، بالتعاون مع مديريات الصحة بكافة المحافظات، موجهًا بضرورة استمرار استعداد كافة المستشفيات الجامعية للتعامل مع أى مُستجدات تخُص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ووجه الوزير بالتنسيق الكامل بين المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية وكليات الطب بالجامعات ومديرى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لتحقيق التكامل فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمحافظات.

كما أكد الوزير على استمرار اهتمام الجامعات خلال الفترة القادمة، بتوعية الشباب الجامعى وتنمية الانتماء الوطنى لديهم، من خلال خطط الأنشطة والتوعية والندوات والبرامج الثقافية المختلفة.

ووجه الوزير بالمتابعة اليومية لانتخابات الاتحادات الطلابية التى تُجرى خلال الفترة من 18 نوفمبر الجارى وحتى 2 ديسمبر المُقبل، وتقديم تقارير وافية بشكل دورى حول سير العملية الانتخابية حتى انتهائها، كما طالب السادة رؤساء الجامعات بتشجيع الطلاب على المشاركة الإيجابية فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الطلابية.

وأكد وزير التعليم العالى على أهمية مشاركة الجامعات فى فعاليات النسخة الثانية من المُنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (GFHS)، الذى يُعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى يُشارك فيه عدد من الجامعات الأجنبية المرموقة والجهات والمُنظمات الدولية ولفيف من خبراء التعليم العالى، وذلك بالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية للدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو.

ووافق المجلس على إنشاء كلية الألسن بجامعة أسيوط، كما أحيط المجلس علمًا بإنشاء جامعة المنصورة التكنولوجية الأهلية، كما وافق المجلس على بدء الدراسة بكلية الهندسة جامعة دمنهور.

وافق المجلس على طلب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، الذين تمت ترقيتهم على تخصص المحاسبة الخاصة، لتغيير تخصصهم إلى أحد التخصصات الجديدة البديلة عن المحاسبة الخاصة التى تم إلغاؤها، وذلك بناءً على طلب يتقدم به عضو هيئة التدريس إلى اللجنة العلمية الدائمة للترقيات (تخصُص المحاسبة والمراجعة)، لتحديد التخصص الجديد للأستاذ، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

واستعرض المجلس تقريرًا قدمه الدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول أعداد الطلاب الوافدين المُتقدمين للقبول فى الجامعات المصرية، خلال الفترة من العام الجامعى 2018/2019، وحتى العام الحالى 2021/2022، حيث ساهمت مبادرة "ادرس فى مصر" فى تطوير منظومة القبول للطلاب الوافدين وزيادة عدد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، حيث بلغ عدد الطلاب الذين تم قبولهم للإلتحاق بالجامعات المصرية فى عام 2018/2019 نحو 8309 طالبًا، وفى عام 2019/2020 بلغ عددهم 12641 طالبًا، وفى عام 2020/2021 بلغ عددهم 16503 طالبًا، وفى عام 2021/2022 بلغ عددهم 17985 طالبًا، ومن المُتوقع زيادة هذا العدد خلال الفصل الدراسى الثانى، وبذلك تصل نسبة الزيادة فى عدد الطلاب من عام 2018/2019 وحتى عام 2021/2022 إلى 115%، ويُمثل ذلك نجاحًا لخطة وزارة التعليم العالى فى زيادة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، وذلك بالتعاون الكامل مع كافة الجهات المعنية فى الدولة لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بخصوص الاهتمام بملف الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية.

واستعرض المجلس تقريرًا قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم، والمُشرف العام على مكتب التنسيق بالوزارة، حول ما تم إنجازه من أعمال بمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسى 2021/2022، حيث بلغ عدد طلاب الثانوية العامة الذين تم قبولهم بالجامعات والمعاهد 556992 طالبًا، و1166 طالبًا من مدارس المُتفوقين STEM، و148 طالبًا من مدارس النيل، و10504 طالبًا من الثانوية المُعادلة العربية، و6279 طالبًا من الثانوية المُعادلة الأجنبية (الشهادة البريطانية - الشهادة الأمريكية - الشهادة الفرنسية - الشهادة الألمانية وغيرها من الشهادات)، و257073 طالبًا من الثانوية الفنية، و2727 طالبًا من الثانوية الأزهرية، ليبلغ إجمالى عدد الطلاب الذين تم تنسيقهم عن طريق مكتب التنسيق الإلكترونى 834889 طالب.