شكرى للمبعوث الأممى: مصر ترفض استخدام أراضى اليمن كمنصة لتهديد أمن السعودية

جدة - نرمين السيد - وصرّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى بيان، أن الوزير شكرى استهل اللقاء بتقديم التهنئة للمبعوث الأممى على توليه المنصب، مُعربًا عن التطلع لأن تسهم مساعيه فى دفع مسار الحل السياسى فى اليمن باعتباره السبيل الأمثل للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمة اليمنية الممتدة، استنادًا إلى المرجعيات الدولية المُتفق عليها، مؤكدًا فى هذا الصدد دعم مصر لمهمة المبعوث الأممى ولجميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة فى سبيل تحقيق التسوية المنشودة.

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية تطرق خلال اللقاء إلى محددات الموقف المصرى من الأزمة اليمنية، والقائم على مساندة وحدة اليمن وسيادته واستقلاله، وضرورة دعم مسار الحل السياسى، وكذلك تطلعات الشعب اليمنى الشقيق نحو غد أكثر إشراقًا، كما أعاد الوزير شكرى، التأكيد على أن أمن اليمن واستقراره يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، وعلى رفض مصر القاطع لاستخدام الأراضى اليمنية كمنصة لتهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة أو أمن وحرية الملاحة فى البحر الأحمر.

من جانبه، أحاط المبعوث الأممى وزير الخارجية باتصالاته ومساعيه التى قام بها خلال الفترة الماضية لاستكشاف آفاق التحرك نحو استئناف الحوار الشامل بين الأطراف اليمنية، كما تطرق إلى آخر مستجدات الوضع السياسى والميدانى على الساحة اليمنية. وأعرب المسئول الأممى عن التقدير لدور مصر الداعم لليمن، وتطلعه إلى العمل مع القاهرة خلال المرحلة المقبلة لما فيه صالح اليمن وشعبه الشقيق.