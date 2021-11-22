/662533/شقيق-الفنانة-تيسير-فهمي-أحد-ضحايا-حريق-مستشفى-العجوزة

أوضحت تحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن أحد الشخصين اللذان لقيا مصرعهما في حريق مستشفي بالعجوزة، هو شقيق الفنانة تيسير فهمي، حيث كان يتلقى العلاج بالمستشفى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل شقيق الفنانة تيسير فهمي أحد المتوفين في حريق مستشفى بالعجوزة

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد نشوب حريق بمستشفى بمنطقة العجوزة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن مصرع شخصين، وإصابة اثنين آخرين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

منطقة العجوزة

وفي نفس السياق طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق اندلع داخل مستشفى في منطقة العجوزة، مما نتج عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

ماسا كهربائيا بجهاز طبي

صرحت النيابة العامة رجال المعمل الجنائى لرفع الأدلة من موقع الحريق، وفحصها وبيان أسبابها، وصرحت بدفن جثث الضحايا، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدًا لاستدعائهم وسماع أقوال شهود العيان، مما أسفر الحريق الذي اندلع بمستشفى بمنطقة العجوزة عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، وأضافت تحريات ومعاينة رجال المباحث أن ماسا كهربائيا بجهاز طبي أدى إلي اندلاع الحريق.

وفي سياق آخر اليوم نجحت رجال الحماية المدنية بقنا، في السيطرة على حريق اندلع في سكن للطلاب بشارع التأمين الصحي بمدينة قنا.

بسبب تركيب أسطوانة بوتاجاز

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إشارة يفيد باندلاع حريق في الدور الرابع في سكن طلاب بشارع التأمين الصحى بقنا، بسبب تركيب أسطوانة بوتاجاز.

قوات الحماية المدنية

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا تحت إشراف العميد هاني الاتربي، وتم السيطرة على الحريق، دون خسائر بشرية، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.