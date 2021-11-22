/662535/الاتحاد-المصري-لتمويل-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-يوضح إجراءات-توفيق-أوضاع-المؤسسات-والجمعيات-الأهلية

دوت الخليج

حيث شددت نورا رمضان على ضرورة قيام الجمعيات الأهلية بتوفيق أوضاعها قبل انتهاء آخر موعد لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية في 11 يناير 2022.

وأكدت رمضان، أنه في الاونة الأخيرة ازدادت عمليات البحث من أصحاب الجمعيات الأهلية عن آخر موعد لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، بعد تطبيق قانون تنظيم ممارسات المجتمع المدني الجديد 2021، إثر إقرار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 149 لسنة 2019، وإطلاق وزارة التضامن الاجتماعي المنصة الإلكترونية، لتقديم الأوراق وتوفيق الأوضاع من خلالها، وذلك خلال عام من حيث إعلان اللائحة التنفيذية للقانون.

وذكرت " مدير برامج وشئون الأعضاء" في الفيديو الخطوات المتعلقة بتوفيق أوضاع الجمعيات والمخاطر المترتبة على عدم الالتزام بالميعاد المحدد لتوفيق الأوضاع والذي قد تصل لحل الجمعية.

أهم المرفقات المتعلقة بتوفيق أوضاع المؤسسات والجمعيات الأهلية

إجتماع مؤسسي المؤسسة

إجتماع جمعية عمومية غير عادية للجمعيات

إجتماع مجلس إدارة الجمعية

إجتماع مجلس أمناء المؤسسة