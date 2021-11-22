/662536/محافظ-البحيرة-استقرار-الأوضاع-وإنتظام-الحركة-المرورية-داخل-المحافظة

اكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ان الإجراءات الإستباقية التى تم إتخاذها مع التوقعات بتعرض المحافظة لموجة من الامطار والطقس السيىء ورفع درجة الاستعداد والتنسيق بين كافة الأجهزة كان له أثر كبير فى تخفيف الآثار الناجمة عن الأمطار بانتشار كافة المعدات والاطقم ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مشيرا الى استمرار انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول وكذا إستمرار أعمال تطهير صفايات المطر وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق. محافظ البحيرة :استقرار الأوضاع وإنتظام الحركة المرورية داخل المحافظة هذا وتقوم اطقم الدخل لليوم الثالث على التوالى برفع كافة اثار الأمطار والتراكمات وسط حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية وانتظام الحركة المرورية

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