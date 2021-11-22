/662537/بيراميدز-يقسو-على-إيسترن-كامبني-بثلاثية-نظيفة-بالدوري

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وإيسرن كامبني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، لصالح فريق السماوي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبهذا الفوز يرفع بيراميدز رصيده للنقطة 13 ويتصدر ترتيب الدوري، فيما يتجمد يظل إيسترن كامبني نظيف بدون نقاط في جدول ترتيب الدوري.

أهداف المباراة

افتتح على جبر سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 36 من عمر المباراة من خلال، ركلة ركنية لصالح فريق بيراميدز من جهة اليمين نفذها محمد حمدي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها علي جبر برأسية من أعلى نقطة سكنت يسار المرمى.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 47 من عمر المباراة، من خلالتسديدة رائعة من عبد الله السعيد من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى أعلى يسار المرمى.

وعاد إبراهيم عادل بالهدف الثالث في الدقيقة الـ 73 من عمر اللقاء، من خلال ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها محمد حمدي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء مهدها وليد الكارتي بالرأس إلى إبراهيم عادل المتمركز داخل منطقة الــ 6 ياردات فلمس الكرة لمسة رائعة سكنت المرمى.

تشكيل بيراميدز أمام إيسترن كامبني:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - عمر جابر

خط الوسط: رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - محمود وادي - أحمد توفيق - عبد الله مجدي - حسين السيد - دودو الجباس - محمود صابر

وخرج من قائمة المباراة، الحارس مهدي سليمان بسبب الإصابة، والمدافع أسامة جلال.