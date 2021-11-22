/662540/أنهى-حياته-تحت-عجلات-المترو-رسالة-مؤثرة-تركها-شاب-الجيزة

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، اليوم الأثنين، بعد أن ألقى بنفسه أمام قطار الخط الثاني لمترو الأنفاق، بمحطة مترو الجيزة.

عثر في شنطة الشخص، بعد أن ألقى بنفسه أمام قطار الخط الثاني لمترو الأنفاق، بمحطة مترو الجيزة ، على رسالة كتب فيها: «الدنيا بقت وحشة وكلها كدب وخداع، كرهت حياتي»،

دوت الخليج يرصد في السطور التالية شاب ينهي حياته في المترو.. ويترك رسالة: «الحياة كلها كدب وخداع»

انشطر إلى نصفين

وأكد أحد شهود العيان، إن الشخص انتظر قدوم القطار ثم قفز أمامه، ورصدت صور التقطها الركاب محاولات استخراج الجثمان من تحت عجلات القطار، بينما أفاد مصدر أنه انشطر إلى نصفين.

ومما نتج عن الحادث في تزاحم بالمحطة، وتوقف حركة القطارات لدقائق، قبل أن تعود الحركة مرة أخرى.

وفي سياق آخر اليوم تواصل مباحث القاهرة، جهودها لكشف ملابسات واقعة مقتل عجوز بتهشيم رأسه في مشاجرة بسبب الخلاف على وجود مغسلة السيارات بجوار منزله بمدينة نصر، وعل الفور نُقلت الجثة إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة ثم صرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وضبط الجناة والآداة المستخدمه في الجريمة، واستدعت أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثالث، إشارة من مستشفى التأمين الصحي في مدينة نصر بوصول عجوز مصاب بتهشم في الجمجمة وكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، ووفاته أثناء محاولة إسعافه، وبالإنتقال والفحص أتضح العثور علي جثة «مصطفى.ع.م»، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص والمعاينة أتضح أنه مصاب بكسر وتهشم في عظام الجمجمة كما أتضح وجود كسور في أنحاء متفرقة من الجسد.

التحريات الأولية

وأضافت التحريات الأولية أن المجني عليه اشتكى من وجود مغسلة للسيارات، بجوار مسكنه، وحدثت خلافات بينه وبين العاملين في المغسلة، وأشارت التحريات أنه يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه وأحد العاملين في المغسلة، تطورت إلى اشباك بالأيدي فتدخل باقي العاملين بالمغسلة وقاموا بالإعتداء على الضحية بعصا وآلة حادة، ما أسفر عن إصابته بنزيف في المخ، وأكدت التحريات إلى أن الجيران حملوا المجني عليه في سيارة إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

ضبط المتهمين

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية تمكن رجال المباحث من القبض على 3 متهمين وتحرير محضرا بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.