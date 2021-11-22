662541 /662541/الاتحاد-المصري-لتمويل-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-يبدأ-سلسلة-دورات-تدريبية-لتأهيل-الأعضاء-على-إتمام-البيانات-الشهرية 05:16 م - الإثنين 22 نوفمبر 2021 نظم، اليوم، الاتحاد دورة تدريبية لأعضائه من الجمعيات الأهلية فئة "ج" بمحافظة سوهاج، بهدف تأهيلهم على إدخال وإقرار البيانات الشهرية الخاصة بخدمة الاستعلام الائتماني عن العملاء، وذلك في إطار سلسلة من الدورات التدريبية التي يعكف الاتحاد على عقدها خلال المرحلة المقبلة وتستهدف حث كافة الأعضاء على الإلتزام بتطبيق الاستعلام الائتماني وإتمام عملية البيانات الشهرية. دوت الخليج وتتضمن الدورة التدريبية تعريف القائمين على الجمعيات بكيفية إتمام وإقرار البيانات الشهرية عن عملائها بحيث يتمكن كافة اللاعبين بالصناعة من التعرف على التاريخ الائتماني للعميل ومن ثم يحسن من كفاءة صناعة التمويل متناهي الصغر ككل. تابع موقع دوت الخليج علي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يبدأ سلسلة دورات تدريبية لتأهيل الأعضاء على إتمام البيانات الشهرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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