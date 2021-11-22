/662542/أول-تعليق-من-علاء-عبد-العال-بعد-الخسارة-أمام-بيراميدز-بثلاثية

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتابع:” أنه حاول اللعب بكل قوة وإيقاف خطورة بيراميدز وبالفعل نجح في الشوط الأول في أغلب الوقت ولكن جاء الهدف الأول من خطأ في التمركز، ومع بداية الشوط الثاني حاول التعديل ولكن بيراميدز سجل هدفه الثاني قبل أن يسجل الثالث الذي أنهى المباراة تماما وسط إحباط اللاعبين.

شدد على أنه من الطبيعي الخسارة أمام فيوتشر وبيراميدز بسبب فارق الإمكانيات الفنية ولكن حاول الاستفادة والتعامل على أن يستكشف اللاعبين ويكون الأمور أفضل، متمنيا أن يكون تكوين الفريق أفضل بكثير ولكن في حدود الإمكانيات تم التعاقد مع لاعبين ودعم الفريق وهناك قلة في بعض المراكز، ويجب عبور تلك المرحلة الصعبة قبل التوقف المقبل والاستعداد بكل قوة للدوري الصعب للغاية.

أوضح علاء عبد العال أن تجربته مع إيسترن كومباني يراها مغامرة وتحدي بالنسبة له ولديه أمل في تحقيق شيء وسيعمل على استغلال التوقف لتجهيز اللاعبين، وهناك اتفاق مع الإدارة لدعم الفريق في يناير بصفقات جديدة في مختلف المراكز ويأمل أن يكون هناك صبر ووقت لتجهيز الفريق بالصورة الأفضل، ولا يمكن قياس التجربة أمام فيوتشر وبيراميدز والحظ السيء أن تكون البداية أمام فريقين بغاية القوة.