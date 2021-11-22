/662544/إيهاب-جلال-بيراميدز-يمتلك-٤-حراس-على-أعلى-مستوى

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وإيسرن كامبني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، لصالح فريق السماوي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قال إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن الانتصار الذي تحقق على حساب إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة كان مهما للغاية خاصة بعد ضياع نقطتين في آخر تعادل أمام المصري، موجها التحية لعلاء عبد العال الذي تولى مهمة إدارة الفريق المنافس في ظروف صعبة.

وتابع:” أن الفريق بعدما سجل هدفه الأول تحرر من الضغوط وسجل الثاني ثم الثالث وبعد تأمين الثلاث نقاط، قرر الدفع ببعض العناصر التي لا تشارك كثيرا من أجل تجهيزها خاصة وأن الفريق مقبل على مباراتين مهمتين في كأس الكونفدرالية ولابد من تجهيز الجميع لتلك المواجهات التي يأمل معها في تأمين بلوغ دور المجموعات.

وواصل:” أن بيراميدز يمتلك ٤ حراس على أعلى مستوى بجانب الحراس الشباب والناشئين وبالتالي يجب تجهيز كل الحراس ومنح الفرصة للجميع خاصة وأن المستوى متقارب، وسعيد بما يقدمه الحراس في المرحلة الحالية، وسعيد كذلك بالفوز الكبير وتصدر قمة جدول ترتيب الدوري.

أشار إلى أنه لم يكن يتوقع تحفظ إيسترن كومباني الكبير مع بداية المباراة، موضحا أن أي لاعب في الفريق مهم بالنسبة له، وهو سعيد للغاية برمضان صبحي وما يقدمه وهو لاعب مهم جدا ووجوده يساعد الفريق في تحقيق أهدافه المستقبلية والمنافسة على لقب الدوري حتى اللحظة الأخيرة.

أهداف المباراة

افتتح على جبر سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 36 من عمر المباراة من خلال، ركلة ركنية لصالح فريق بيراميدز من جهة اليمين نفذها محمد حمدي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها علي جبر برأسية من أعلى نقطة سكنت يسار المرمى.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 47 من عمر المباراة، من خلالتسديدة رائعة من عبد الله السعيد من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى أعلى يسار المرمى.

وعاد إبراهيم عادل بالهدف الثالث في الدقيقة الـ 73 من عمر اللقاء، من خلال ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها محمد حمدي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء مهدها وليد الكارتي بالرأس إلى إبراهيم عادل المتمركز داخل منطقة الــ 6 ياردات فلمس الكرة لمسة رائعة سكنت المرمى.