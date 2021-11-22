تنسيق بين «مستقبل وطن» و«التربية والتعليم» لتنفيذ مسابقة أوائل الطلبة بمحافظة الجيزة

/662545/تنسيق-بين-مستقبل-وطن-والتربية-والتعليم-لتنفيذ-مسابقة-أوائل-الطلبة-بمحافظة-الجيزة

انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، عقدت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة اجتماعًا مع مجدي الجيار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة للتنسيق قبيل بدء تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة على مستوى قرى ومدن ومراكز المحافظة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل انطلاق مسابقة مستقبل وطن مسابقة لأوائل الطلبة بمحافظة الجيزة

مسابقة مستقبل وطن لاوائل الطلبة بالجيزة

حضر الاجتماع كلاً من النائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، النائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة، الدكتور خالد حجازى أمين التعليم والبحث العلمى بمحافظة الجيزة، وهشام وهبه أمين التدريب والتثقيف بالمحافظة.

وتضم مسابقة أوائل الطلبة المراحل التعليمية الثلاث المختلفة (الابتدائية - الإعدادية- الثانوية) التي ينظمها حزب مستقبل وطن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويتم تنفيذها على 4 مراحل المرحلة الأولى على مستوى المجلس القروي، والمرحلة الثانية على مستوى المركز، والثالثة على مستوى المحافظة والرابعة والأخيرة على مستوى الجمهورية، كما سيتم توزيع هدايا لجميع المشاركين وجوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى.

وتستهدف مسابقة أوائل الطلبة تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمي وتقوية روح التنافس المبنى على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب وتستهدف المسابقة طلبة وطالبات الصفوف النهائية من مدارس المراحل (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية) للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية العامة لحزب مستقبل وطن دعمًا لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنفيذ الفاعليات التي تستهدف خدمة المواطن المصري تخفيفًا عن كاهله ودعمًا للشباب المصري.