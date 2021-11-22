/662547/رئيس-زراعة-الشيوخ-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-عرض-علاء-فاروق-لاستراتيجية-البنك-الزراعى-الجديدة-على-النواب-فيديو-وصور

تحدث النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بمجلس الشيوخ، لـ دوت الخليج عن مشاركة علاء فاروق، رئيس البنك الزراعى باجتماع اللجنة - الأحد- وعرضه لاستراتيجية عمل البنك خلال المرحلة الجارية والمقبلة، والجهود الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأيضا جهود البنك لتطوير العنصر البشرى.

دوت الخليج

وأكد على أن فاروق استعرض جهود البنك والمشروعات التى يعمل عليها والتى تحدم الفلاح والمزارع بكافة محافظات الجمهورية، مع تطرقه أيضا لتساؤلات النواب بشأن كارت الفلاح وكارت ميزة، وما يضفيه للفلاح من تسهيلات فى المعاملات المالية ، مشيرا إلى أن الأعضاء ناقشوا مع فاروق أهمية وضرورة أن يتم النظر فى ملف « التسليفة»حيث القروض والتمويل وذلك بتسهيلات أكبر حتى تواكب الزيادات مع مدخلات وتكلفة الإنتاج الزراعى ويقوم الفلاح بالاستفادة منها شكل إيجابى يعود على المنتج الزراعى .

رئيس زراعة الشيوخ يتحدث لـ دوت الخليج عن عرض علاء فاروق لاستراتيجية البنك الزراعى الجديدة على النواب «فيديو وصور»

ولفت رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن المناقشات أيضا تطرق للإنتاج الحيوانى وأهمية أن يكون هناك دور أكر فى مشروع البتلو وتسهيل الإجراءات الخاصة بها مع أهمية تعظيم دور الشركة الزراعية التابعة للبنك ، مؤكدا على أن الأعضاء طرحوا أيضا أهمية أن يكون للبنك دور أكبر فى تسويق المنتجات الزراعية للفلاح خاصة أن الجمعيات لا تقوم بدورها الفعال فى هذا الشأن.

وشارك علاء فاروق ــ رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى- الأحد- بإجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد السلام الجبلي، لعرض دراسة استراتيجية البنك الزراعي المصري خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا على أنه لدية قناعة ويتحرك فى إطارها بأن البنك الزراعى هو بيت الفلاح المصرى ويتم العمل من خلاله لخدمة جموع أهالينا بالقرى بمختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك فى كلمته- الأحد- بمشاركة أعضاء لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، مؤكدًا على أنه منذ أن تولى مسئولية البنك الزراعى خلف السيد القصير وزير الزراعة الحالي وعمل على استكمال جهود التطوير ولكن كان هناك العديد من التحديات التى واجهتهم حيث وجود خلل فى الهيكل التمويلى للبنك، وعدم وجود دور فعال للبنك فى المشروعات القومية، وعدم قيام الشركة الزراعية بدورها لخدمة الفلاح، كما أننا كنا أمام إشكالية كبيرة بشأن الموارد البشرية والتى كان يغيب عنها التخطيط وإعادة الهيكلة بجانب سوء أوضاع الحوكمة والدعم.

ولفت رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى إلى أنه أمام كل هذه التحديات كانت هناك أرداة للمواجهة والعمل بشكل مختلف ومن ثم تم إقرار استراتيجية جديدة وبخطوات تنفيذية واضحة استهدفت بشكل مباشر تطوير العنصر البشرى حيث بالنك نحو 14 ألف ونصف موظف وتم التنسيق مع البنك المركزى بتطوير أدائهم بدورات تدريبية وتم رصد ميزانية كبيرة لها من أجل تحقيق نتائج ملموسة وهو ما تم بالفعل، وأيضا النظر بجدية لملف البنية التحتية التكنولوجية والتنسيق مع الجهات السيادية المعنية للتطوير حفاظا على أموال البنك.

وأكد على أن البنك وقياداته الحالية لديهم هدف رئيسى من ضمن أهداف كيرة بأن يكونوا من أهم البنوك العاملة بمجال المشروعات المتوسطة والصغيرة والتى تخدم الفلاح المصرى، خاصة أنهم يتعاملون مع نحو 45مليون مواطن بالقرى ومن ثم هؤلاء المواطنين بحاجة لأن يجدوا البنك بجوارهم دائما وهو ما يتم حيث المشاركة مع النواب فى مختلف الدوائر وأيضا إعداد قوافل مختلفة تخدم الفلاح، مؤكدا على أن البنك هو بيت الفلاح وأيضا البنك متواجد بجوار الفلاح فى كل قرية من قرى مصر.