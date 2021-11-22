/662549/المرور-على-١٠-مدرسة-وإحالة-٢٣-عامل-للتحقيق-لعدم-الإنضباط-الإداري-بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة على المدارس لمتابعة عملية الإنضباط الإداري وأعمال النظافة والتعقيم داخل وخارج المدارس لمراجعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياة والنوافذ والأثاث والفصول الدراسية والتأكد من حصول جميع العاملين على العقار المضاد لفيروس كورونا المستجد والإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقامت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بحملة مكبرة لمتابعة المدارس للعام الدراسي.

المرور على ١٠ مدرسة وإحالة ٢٣ عامل للتحقيق لعدم الإنضباط الإداري بالبحيرة

حيث تم المرور على ١٠ مدرسة بالإدارة التعليمية بكوم حمادة لمتابعة إلتزام جميع العاملين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومتابعة الإنضباط الإداري، حيث تم متابعة مدارس محمد عبدالحليم عبدالله الاعدادية - حمدي الطحان الاعدادية بنات - الشهيد جميل أحمد جميل الحريف للتعليم الأساسي - عبدالعزير عوض الابتدائية - البلاكوس الابتدائية - منشأة مهنا الابتدائية - الشهيد السعيد الطويل - فاروق شلش الاعدادية - الثانوية الصناعية بنات الفترة المسائية - السيدة صفية الابتدائية فترة مسائية.

حيث تم رصد غياب عدد 23 من العاملين بعدد 7 مدارس بدون سند قانوني وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

على جانب أخر اكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ان الإجراءات الإستباقية التى تم إتخاذها مع التوقعات بتعرض المحافظة لموجة من الامطار والطقس السيىء ورفع درجة الاستعداد والتنسيق بين كافة الأجهزة كان له أثر كبير فى تخفيف الآثار الناجمة عن الأمطار بانتشار كافة المعدات والاطقم ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مشيرا الى استمرار انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول وكذا إستمرار أعمال تطهير صفايات المطر وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

محافظ البحيرة :استقرار الأوضاع وإنتظام الحركة المرورية داخل المحافظة

هذا وتقوم اطقم الدخل لليوم الثالث على التوالى برفع كافة اثار الأمطار والتراكمات وسط حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية وانتظام الحركة المرورية