الأرصاد: طقس الثلاثاء معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية وذلك خلال ساعات النهار، أما ليلا فيسود طقس بارد على جميع أنحاء الجمهورية.





وتتكون الشبورة المائية الكثيفة فى الفترة من 5 إلى 7صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وعن حالة البحر المتوسط، ترتفع الأمواج بمقدار 1 إلى 1.5 متر والرياح جنوبية غربية، أن البحر الأحمر، فترتفع الأمواج بمقدار 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية شرقية وشمالية غربية.

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