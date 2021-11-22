الأزهر يدعم أبطال مواجهة السرطان: نماذج مضيئة ومُلهمة جديرة بكل احترام

جدة - نرمين السيد - أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن السرطان لا يمكنه أن يحطم العزيمة، أو الأمل، ولا أن ينال من قوة الروح، لافتًا إلى أن دعم المرضى وأصحاب الابتلاءات عبادة نتقرّب بها إلى الله -عزّ وجل-.





وأضاف المركز، فى بيان، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "بالإيمان، والصبر، والتفاؤل، والود، يستطيع الإنسان ومن حوله من الداعمين له أن يتجاوزوا أى محنة، مستعينين بصدق اللجوء إلى الله، ويقين التوكل عليه، وإحسان الظن فيه سبحانه".

واستدل مركز الأزهر، على ذلك بقوله تعالى "فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا"، وقال رسول الله ﷺ "واعلَمْ أنَّ النَّصرَ مع الصَّبرِ، وأنَّ الفرَجَ مع الكرْبِ، وأنَّ مع العُسرِ يُسرًا"، وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم "عَجَبًا لأَمْرِ المُؤْمِنِ، إنَّ أمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وليسَ ذاكَ لأَحَدٍ إلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إنْ أصابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكانَ خَيْرًا له، وإنْ أصابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكانَ خَيْرًا له".

واختتم قائلا: "وفى قصص المواجهين للسرطان، المُحققين لذاتهم، النافعين لمجتمعهم -رغم آلامه- نماذج مضيئة مُلهمة جديرة بكل احترام وإكبار، كل الدعم لأبطال مواجهة السرطان".