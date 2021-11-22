وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان يتفقدان إجراءات احتواء أزمة السيول

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقد وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، ومحافظ أسوان أشرف عطية، الإجراءات الخاصة باحتواء تداعيات أزمة السيول بأسوان ودعم الأسر المتضررة والتنسيق الجارى بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، كما تفقدا بعض المنازل المتضررة من السيول فى قرية غرب أسوان.

وتابع شعراوى وعطية، جهود المحافظة لإيواء الأسر المتضررة من السيول، من خلال تجهيز الوحدات السكنية لهم بحى السلام، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين والخدمات الأساسية واليومية لهم، وإجراءات توزيع المساعدات العينية والمالية عَلِى المتضررين.

وقال أشرف عطية، إن المحافظة جهزت الوحدات السكنية اللازمة بحى السلام بمنطقة العلاقى، لتسكين الأسر المتضررة من تداعيات السيول وتجهيز تلك الوحدات بالأثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.

كما شدد المحافظ عَلِى أنه لن يتم السماح لإعادة إنشاء أى منازل فى مخرات السيول، لافتًا إلى تشكيل اللجنة التى وجه الوزير محمود شعراوى بتشكيلها خلال الزيارة الماضية، لمتابعة هذا الملف وضبط آلية صرف المساعدات العينية والمالية وضمان وصول الدعم للأسر المتضررة.

وعقب ذلك قام وزير التنمية المحلية، ومحافظ أسوان بجولة ميدانية على المشروعات الجارى تنفيذها فى مركز إدفو فى برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، حيث تتضمن المحافظة 3 مراكز هى (نصر النوبة وكوم أمبو وإدفو)، والتى تشمل 31 قرية رئيسية، و101 قرية فرعية، و315 نجعا وعزبة، وإجمالى المشروعات المنفذة بأسوان حوالى 722 مشروعًا وبتكلفة 14 مليارًا و69 مليون جنيه.

وتفقد الجانبان بعض الوحدات الصحية ومجمعات الخدمات الحكومية والمدارس ومكاتب البريد ومشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والاتصالات الجارى إنشاؤها فى عدد من القرى التابعة لمركز إدفو.

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان إلى شرح تفصيلى من القائمين عَلِى تنفيذ هذه المشروعات حول معدلات تنفيذ المشروعات، حيث وصلت نسب التنفيذ فيما يخص الأعمال الإنشائية فى بعضها إلى حوالى 100% وهناك البعض الآخر 70% وباقى المشروعات بنسب متفاوتة.

ووجه محمود شعراوى بضرورة الالتزام الكامل بالبرامج التنفيذية الموضوعة، للانتهاء من تلك المشروعات لسرعة دخولها الخدمة واستفادة المواطنين بالقرى المستهدفة بمشروعات "حياة كريمة"، والتى تستهدف تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين وخاصة فى قطاعات المرافق العامة والخدمات الأساسية.

كما طالب وزير التنمية المحلية بالعمل عَلِى حل أى عقبات أو تحديات تواجه عملية التنفيذ والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة لحل أى مشكلة.

من جانبه، أكد أشرف عطية، أنه يقوم بجولات ميدانية بصورة مستمرة، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، لضمان حل أى مشكلات أو عقبات تواجه التنفيذ، لافتًا إلى أن المشروعات الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى المحافظة تشمل قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب وتبطين الترع وتأهيل المصارف والكهرباء والغاز الطبيعى ورصف الطرق وإنشاء الكبارى والمجمعات الزراعية والمجمعات الحكومية والمدارس ومكاتب البريد ومراكز للشباب والرياضة والمشروعات الصحية، وغيرها من المشروعات التى تمس حياة المواطن اليومية.