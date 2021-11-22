ممثلة يونيسيف بمصر: الإعلام له تأثير كبير لضمان حقوق الطفل

جدة - نرمين السيد - نبهت ممثلة منظمة اليونيسيف بجمهورية مصر العربية ألفة طنطاوى، إلى دور الإعلام وتأثيره الكبير لضمان حقوق الطفل حتى يكون كامل الأهلية وقادرًا على التعبير، مشددة على ضرورة وجود معايير لضمان قيام الإعلام بدوره وتوفير المناخ الإيجابى لتمكين الأطفال.





جاء ذلك فى كلمتها خلال المائدة المستديرة التى نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، تحت عنوان "تعزيز السياسات والمساءلة فى إطار المسئولية المشتركة"، مع قيادات الإعلام والشركاء الحكوميين ذوى الصلة حول حقوق الطفل ودور وتأثير الإعلام، بهدف التنسيق بين القيادات الإعلامية والأجهزة الرقابية ذات الاختصاص لتفعيل مدونة السلوك للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بتناول قضايا الطفل والأسرة.

وأشادت طنطاوى، بدعم المجلس الأعلى للإعلام لحقوق الطفل، مؤكدة أن مبادرة تعزيز السياسيات لدعم حقوق الطفل، يدعمها المجلس الأعلى للإعلام مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.

من جانبه، أشار الكاتب الصحفى صالح الصالحى، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أهمية الدور الذى يلعبه الإعلام فى جميع القضايا، باعتباره العربة التى تجر الوعى فى المجتمع، مضيفًا أن "الإعلام مسئول بشكل كبير عن زيادة الوعى بقضايا الطفل خصوصًا ونحن نواجه حملة شرسة من قبل الجماعات المتطرفة على أطفالنا".

وتابع: "نريد الوصول إلى طفل يفكر ويميز ويستطيع أن يختار بين الصواب والخطأ، طفل يستطيع أن يواجه بذاته كل الحروب والشائعات وأن يتمسك بعاداته وتقاليده وقيمه".

من ناحيته، قال المستشار هشام جعفر، المحامى العام الأول بمكتب النائب العام، ومسئول مكتب الطفل، إن النيابة العامة تهتم بالطفل المجنى عليه والمتهم والشاهد، لأنه الطرف الأضعف فى منظومة العدالة، مضيفًا: "نعمل للوصول للطفل أينما كان سواء فى دور الرعاية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وغيرها".

وتابع : "أننا نقدر دور الإعلام القوى فى تشكيل شخصية الطفل، ونعول عليه لدعمنا فى الحفاظ على حقوق الطفل".

أما النائب طارق سعدة، عضو مجلس الشيوخ، نقيب الإعلاميين، فأشار إلى أن الإعلام له دور كبير فى غرس النبتة الطيبة فى الطفل، ولذلك يجب أن يكون هناك سياسات إعلامية خاصة بالمحتوى الذى يناقش قضايا الطفل وحقوقه.

وأضاف أنه يجب أن يتم العمل على استراتيجية لتعليم الأطفال، وعقب ذلك نبدأ فى محاسبتهم، لأن التعليم يجب أن يسبق المحاسبة، لافتا إلى أن الإعلام يلعب دورًا كبيرًا فى تشكيل الوعى، وأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يلعب دورًا كبيرًا للطفل.

فيما أكد المستشار على موسى عضو قطاع حقوق الطفل بوزارة العدل، أن الاهتمام بحقوق الطفل يأتى مع توجه وزارة العدل، مضيفًا أن الوزارة خصصت إدارة لحماية حقوق الطفل القانونية، مشيرًا إلى أن قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، أصبح يضم إدارة لحقوق الطفل.