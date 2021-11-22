رئيسة المجلس القومى للمرأة ترد على مبروك عطية : تصريحاتك عن التعدد لا تهمنا

جدة - نرمين السيد - ردت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، على تصريحات الداعية الإسلامى الدكتور مبروك عطية، حول تعدد الزوجات، وأن المرأة التى تطلب الطلاق بسبب التعدد مصيرها جهنم.





ودونت "مرسى"، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قائلة : "دكتور مبروك عطية تصريحاتك لا تهمنا.. وسؤالى لحضرتك لو عندك بنات وتزوج الزوج عليها.. هيكون ده ردك لها".

وتابعت "مرسى" فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب قال أن «تعدد الزوجات» حق مقيد ورخصة.. والرخصة لا بد لها من سبب، وسبق أن سبق وأن حسم قضية التعدد فى سلسلة تصريحات تلفزيونية أكد فيها إن على المؤمن أن يعلم أن الله سوى فى إقامة العدل بين الأغنياء والفقراء، لافتا إلى خطر «العدل» فى قضية تعدد الزوجات، وكيف أن مجرد الخوف من عدم تحقيقه يمنع المسلم شرعا من التعدد، كما تقول الآية الكريمة: ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة﴾.

وواصلت فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، أكد أن الوقوف عند مثنى وثلاث ورباع دون الانتباه لشرط إباحة المثنى والثلاث والرباع، أضاع حقوقا وجلب مظالم وشرد أطفالا وهدم بيوتا كانت عامرة وقد كان غياب العدل هو العامل المشترك فى كل هذه المآسى.

وأشارت إلى أن الإمام الأكبر، لفت إلى أن إن قيمة «العدل» من القيم التى نفتقدها فى أحيان كثيرة بمجتمعاتنا فى معاملاتنا وتصرفاتنا العادية، مبينًا أن العدل اسم من أسماء الله تعالى، وبه قامت السموات والأرض، متابعة : "قال الإمام ابن القيم إن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط على "على" ألا يتزوج على فاطمة أو يتصرف بما يؤذيها".

واختتمت : والله إن دخول الجنة أو النار فهو حساب بين العبد وربه، وليس بأيديكم ولا باقتراحاتكم فكفوا أيديكم عنا ولا تحرم الحق".