جدة - نرمين السيد - وكشف الوزير، فى تصريح اليوم الاثنين، على هامش فعاليات العيد الأول للطاقة النووية فى مصر، أنه يجرى تنفيذ خمس مشروعات تجريبية لتوليد الطاقة من الهيدروجين الأخضر بقدرة تصل إلى 200 ميجا وات من كل مشروع.
وتتطلع الحكومة إلى إطلاق مرحلة أولية من المشاريع التى قد تصل قيمتها إلى 3-4 مليارات دولار، وفقا لتصريحات سابقة لوزارة الكهرباء.
وأشار الوزير إلى أن التقدم الذى أحرزته مصر فى مجال الطاقة المتجددة يحظى بإشادات دولية، نظرًا لتنوعه وتقدمه السريع والفعال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الكهرباء: نستهدف إنتاج 10 آلاف ميجاوات من المصادر المتجددة منتصف 2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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