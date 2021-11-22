وزير الكهرباء: نستهدف إنتاج 10 آلاف ميجاوات من المصادر المتجددة منتصف 2023

جدة - نرمين السيد - وكشف الوزير، فى تصريح اليوم الاثنين، على هامش فعاليات العيد الأول للطاقة النووية فى مصر، أنه يجرى تنفيذ خمس مشروعات تجريبية لتوليد الطاقة من الهيدروجين الأخضر بقدرة تصل إلى 200 ميجا وات من كل مشروع.

وتتطلع الحكومة إلى إطلاق مرحلة أولية من المشاريع التى قد تصل قيمتها إلى 3-4 مليارات دولار، وفقا لتصريحات سابقة لوزارة الكهرباء.

وأشار الوزير إلى أن التقدم الذى أحرزته مصر فى مجال الطاقة المتجددة يحظى بإشادات دولية، نظرًا لتنوعه وتقدمه السريع والفعال.