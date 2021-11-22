ورشة عمل لقادة وحدات الشرطة المشاركة فى عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارتى الخارجية والداخلية الدورة الثانية لورشة عمل قادة وحدات الشرطة المشاركة فى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وذلك فى إطار التعاون المستمر بين كل من مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعين لوزارة الخارجية والمركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لوزارة الداخلية وشعبة الشرطة بالأمم المتحدة.





هدفت الدورة إلى تعزيز أداء وحدات الشرطة المشاركة فى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث شارك فيها العديد من ضباط الشرطة من قادة تلك الوحدات ممن يمثلون 15 دولة أفريقية وآسيوية، بما فيها مصر، ويعملون بـ 4 بعثات حفظ سلام أممية، بالإضافة إلى عدد من الكوادر والمدربين الذين يعملون بقطاعات الأمم المتحدة المختلفة.

هذا وقد شارك فى الجلسة الافتتاحية للدورة كل من اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، ولويس كاريلو المستشار الشرطى للأمم المتحدة، والسفيرة مى خليل نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمم المتحدة، والسفير أحمد عبداللطيف مدير مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، واللواء طارق عواض، مدير المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام والوزير المفوض هشام المقود نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

من جانبه، أعرب المستشار الشرطى للأمم المتحدة عن تقديره لدور مصر الرائد فى مجال حفظ السلام بإعتبارها تأتى ضمن الدول الأكثر مساهمة بقوات شرطية فى عمليات حفظ السلام الأممية، وكذا لاستضافتها للمرة الثانية لورشة العمل، موجها الشكر للجهات المنظمة على الإعداد الجيد للدورة ومثنيا على مستوى تدريب عناصر الشرطة المصرية المشاركة فى عمليات حفظ السلام الأممية.