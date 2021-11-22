الأعلى للجامعات: قبول 834 ألفا و889 طالبا بجامعات ومعاهد التنسيق الإلكترونى 2021

استعرض المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الدورى المنعقد اليوم بجامعة حلوان وبرئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وحضور الدكتور طارق شوقى وزير التعليم، تقريرًا قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم، والمُشرف العام على مكتب التنسيق بالوزارة، حول ما تم إنجازه من أعمال بمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2021/2022.
وأوضح التقرير أنه بلغ عدد طلاب الثانوية العامة الذين تم قبولهم بالجامعات والمعاهد 556992 طالبًا، و1166 طالبًا من مدارس المُتفوقين STEM، و148 طالبًا من مدارس النيل، و10504 طلاب من الثانوية المُعادلة العربية، و6279 طالبًا من الثانوية المُعادلة الأجنبية (الشهادة البريطانية - الشهادة الأمريكية - الشهادة الفرنسية - الشهادة الألمانية وغيرها من الشهادات)، و257073 طالبًا من الثانوية الفنية، و2727 طالبًا من الثانوية الأزهرية، ليبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تم تنسيقهم عن طريق مكتب التنسيق الإلكتروني 834889 طالبا.
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