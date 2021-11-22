تحريات الأمن: فصل جهاز الأكسجين وراء وفاة شقيق تيسير فهمي وآخر في حريق مستشفى بالعجوزة

تواصل نيابة العجوزة التحقيقات في واقعة حريق مستشفى الشفا بالعجوزة، الذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفر عن مصرع شقيق الفنانه تيسير فهمي ومريض آخر.

وأكدت معاينة المعمل الجنائي أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي بوصلات جهاز الأكسجين المتواجد بغرفة عزل بالمستشفى والذي كان بداخلها اثنين من المرضى يتلقوا التنفس الصناعي.

تحريات المباحث توافقت مع معاينة المعمل الجنائي وأشارت أن وفاة المريضين جاءت نتيجة فصل جهاز الأكسجين عن المرضى وليس بسبب تعرضهم للحريق، كما تبين من التحريات عدم وجود شبهة جنائية في اندلاع الحريق.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغاً اليوم بنشوب الحريق وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق، وتحرير محضراً بالواقعة والعرض على النيابة العامة.