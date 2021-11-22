الأهلي يتقدم على غزل المحلة بهدف أفشة .. فيديو

تمكن محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب الأهلى، فى إحراز هدف التقدم لفريقه فى مرمى غزل المحلة بالدقيقة 10 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد المحلة ضمن فاعليات الجولة الخامسة للدورى .

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، بدر بانون، عمرو السولية، أيمن أشرف، على معلول، أكرم توفيق، ديانج، محمد مجدى أفشة، بيرسى تاو، ومحمد شريف.

ويشارك ياسر إبراهيم بشكل أساسي في المباراة بعد غياب عدة مباريات عن التشكيل الأساسي، ويغيب حمدى فتحي عن لقاء اليوم للإيقاف.

ويسعى فريقا الأهلى وغزل المحلة للحفاظ على سجلهما خالياً من الهزائم هذا الموسم، حيث يتصدر الأهلى جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 12 نقطة من أربع مباريات مسجلا 11 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 8 نقاط من 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل فى مثلها ولم يخسر وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة.

وسيكون البحث عن الثأر الكروى هو هدف الأهلى في مباراة اليوم بعدما خسر على هذا الملعب بنتيجة 1/0 في النسخة الماضية من بطولة الدوري، ودائماً تتسم مباريات الأهلي والمحلة بالندية الشديدة خاصة على ملعب المحلة لدرجة أن الفريق الأحمر لم يفز في هذا الملعب منذ تغلبه بفوز اعتباري بنتيجة 2-0 في ديسمبر 2011، وألغي الدوري في ذلك الموسم وقبلها كان الفوز بنتيجة 1-0 في فبراير 2008.