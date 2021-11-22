/662551/خاص-ارتفاع-حصيلة-تسمم-مدرسة-أسيوط-لـ-26-حالة-وتعافي-10-حالات

وصل عدد مصابي مدرسة الكوم الأحمر بمركز ومدينة البداري إلي ٢٦ حالة تسمم بسبب المواد الغذائية التي يتم توزيعها علي الطلاب بالمدرسة " بسكوت، وعصير" المعروفة بالوجبة المدرسية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وفي نفس السياق أكد مصدر مسؤول لـ دوت الخليج، أن محافظ إسيوط قام بتشكيل لجنة لأخذ عينة من المواد الغذائية لفحصها في محافظة القاهرة للوقوف علي مدي صلاحية أو إفساد المواد الغذائية فضلا عن تحويل الواقعة إلي النيابة لمباشرة التحقيقات.

ارتفاع حصيلة تسمم مدرسة أسيوط لـ 26 حالة وتعافي 10 حالات

وأضاف شهود عيان لبوابة دوت الخليج، هناك الكثير من الأهالي في حالة قلق وذعر وقلق خوفا علي أبنائهم، وخروج 10 طلاب من مستشفي البداري بعد أخذ العلاج اللازم.

شهدت إحدى مدارس بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري بأسيوط حالة تسمم جماعي للطلاب بعد تناول الوجبة المدرسية خلال اليوم الدراسي، الأمر الذي أثار التساؤل حول ماهية الأسباب وراء هذا التسمم المفاجئ.

أخر أخبار تسمم المدرسة في أسيوط

وجاءت حالات تسمم الطلاب داخل أحدي المدارس بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري بأسيوط بسبب البسكويت المدرسي والأخر بسبب عصير الوجبة المدرسية حسبما أفادت بعض المصادر داخل المدرسة.

وتتابع الإدارة التعليمية الحالات والتي وصلت عددها إلي 23 طالب داخل مستشفى البداري المركزي قبل أن ترتفع لـ 26 حالة.