/662550/شاهد-أفشة-يفتتح-التسجيل-للأهلي-أمام-غزل-المحلة

سجل محمد مجدي أفشة هدف النادي الأهلي الأول أمام غزل المحلة في الدقيقة 11، بعدما وقعت الكرة من الحارس ليتابعها محمد شريف ويرسلها لأفشة ليتقدم النادي الأهلي بالهدف الأول.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

🎥 الهدف الاول للاهلي ، محمد مجدي أفشة



الاهلي ١

المحله ٠#غزل_المحلة



pic.twitter.com/7qYa4YNwF6 — Khaled Elhaddad (@elhaddad_CFC) November 22, 2021

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق.

خط الوسط: آليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو.

الهجوم: محمد شريف.

قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة:‏

محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن ‏أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ‏وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى ‏شوبير وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي.‏

قائمة غزل المحلة لمواجهة الأهلي:

عمرو شعبان ، محمود رضا ، خالد سامي ، معاذ الحناوي ، محمد فتح الله ، السيد الشبراوي ، يحيي حامد ، ايهاب سمير ، حميد ماو ، ابراهيم صلاح ، الندري ، احمد عفيفي ، اشرف السيد ، بازوكا ، خالد الاخميمي ، ابراهيما كونيه ، احمد الشيخ ، باولن فوافي ، هشام بلحة ، اجويرو ، عبده يحيي ، احمد غنيم ، محمود علاء.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ‏استاد الأهلي ‏we‏ السلام، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.‏

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد ١٢ نقطة جمعها من الفوز في أربع مباريات وتحقيق ‏العلامة الكاملة بعد تحقيق الانتصار على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك ‏والمقاولون العرب.

مدة غياب حمدي فتحي

بعد مرور دقيقتين على البطاقة الصفراء، تلقي الغندور تنبيه من محمد عباس قابيل حكم تقنية الفيديو، بوجود بطاقة حمراء، لحمدي فتحي على عرقلة مهاجم المقاولون المنفرد على المرمي، ليعود الغندور لتقنية الفيديو ويعود ويشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه فتحي.

وبهذه البطاقة يغيب حمدي فتحي عن مواجهتي فريقة أمام غزل المحلة اليوم الأثنين، في الجولة الخامسة، ومباراة سموحة بالجولة السادسة الخميس المقبل بالدوري الممتاز.